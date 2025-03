Fedez e Taylor Mega stanno insieme? Paparazzati in discoteca

Tra Fedez e Taylor Mega è esplosa la passione? Nelle scorse ore il rapper e l’influencer, ex fidanzata di Tony Effe, sono stati pizzicati insieme in una discoteca di Milano, come fatto notare dagli scatti pubblicati dal giornalista Gabriele Parpiglia, nelle quali vediamo Fedez e Taylor Mega scatenarsi sotto i riflettori, si nota anche il cantante reduce dal quarto posto a Sanremo prendere il microfono e caricare la folla: “Vedo più gente nei privè che in pista” le parole del cantante reduce da Sanremo che ha provato così a scuotere i presenti nel locale prima di tornare a divertirsi con Taylor Mega.

E l’occasione è stata utile per riaprire il dibattito, con Fedez che ogni volta che decide di autoimmortalarsi sui social appare allegro, divertito e spensierato, mentre quando si presenta al pubblico televisivo figura come un cane bastonato, secondo Selvaggia Lucarelli con l’intento di cercare compassione nei telespettatori e nelle platee televisive.

Fedez e Taylor Mega, niente baci ma si riaprono le questioni del passato

Nelle fotografie postate sui social da Gabriele Parpiglia abbiamo visto Fedez e Taylor Mega particolarmente vicini, ma mai concedersi tenere effusioni. Insomma, niente da fare per chi sognava materiale di quel genere, ma è ovvio che l’incontro in discoteca tra i due abbia fatto scattare un campanello con vista sul passato.

Taylor Mega ha dichiarato in passato di aver avuto un flirt con Fedez durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, anche se il rapper non ha mai confermato questa versione. Il loro incontro recente ha riacceso i riflettori su quella vecchia vicenda, mai del tutto chiarita o ufficializzata

