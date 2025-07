Estate bollente per Fedez che, dopo essere stato pizzicato in compagnia di Clara che ha parlato recentemente della propria vita privata svelando di essere ufficialmente single, è stato pizzicato a Forte dei Marmi anche insieme ad Elisabetta Gregoraci. Per la showgirl è un’estate da single che sta trascorrendo con il figlio Nathan, con il resto della famiglia ma anche con gli amici. Reduce da un weekend di lavoro a Pantelleria, la Gregoraci non rinuncia a trascorrere qualche giorno a Forte dei Marmi dove è stata beccata proprio in compagnia del rapper.

Michelle Hunziker in vacanza senza Nino Tronchetti Provera: è crisi?/ La scelta della conduttrice: "Ora…"

Il settimanale Diva e Donna, infatti, sull’ultimo numero in edicola, ha pubblicato in esclusiva le foto della showgirl e del rapper insieme. I due chiacchierano amichevolmente al Twiga, uno dei lidi più esclusivi della Versilia.

Fedez ed Elisabetta Gregoraci: la verità sulla paparazzata a Forte dei Marmi

“Al mare, al Twiga, spunta la coppia che non ti aspetti: Elisabetta Gregoraci e Fedez chiacchierano allegramente come due vicini di ombrellone”. Con queste parole, il settimanale Diva e Donna parla dell’incontro avvenuto tra la showgirl e il rapper che, nelle foto, parlano tranquillamente tra loro. Nessun gesto d’affetto o equivocabile che faccia pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole. Solo un incontro tra due conoscenti quello tra Fedez e la Gregoraci che si stanno godendo semplicemente un’estate da single.

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio 2025/ Bahar scopre che qualcuno ha nascosto la droga a casa sua

Sotto il post pubblicato su Instagram da Diva e Donna, gli utenti non hanno dubbi sul fatto che tra i due non ci sia assolutamente nulla se non una conoscenza o al massimo un’amicizia. Solo una semplice chiacchierata, dunque, quella tra Fedez e la Gregoraci che si sono incontrati casualmente a Forte dei Marmi.