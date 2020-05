Fedez fa gli auguri a Michele Bravi “Felice del tuo ritorno”/ “Non fermarti e spacca”

Pubblicità

Stasera su Canale 5 prenderà il via Amici Speciali, la nuova versione del talent che trova però come concorrenti ex allievi del talent ma anche altri giovani che sono già noti nel mondo della musica e dello spettacolo. Tra questi Michele Bravi che proprio oggi 15 maggio, in occasione dell’esordio dello show, ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo “La vita breve dei coriandoli”. A scrivere al collega e fargli pubblicamente gli auguri per il nuovo singolo che per il debutto di questa sera è stato Fedez. Su Instagram, il rapper ha condiviso ubo scatto di Michele, dedicandogli queste parole: “Felice del tuo ritorno. Samo stati insieme in studio in due momenti molto delicati della nostra vita e so come questo passo sia qualcosa di più di una semplice canzone. Bello tornare a parlare con la musica nello stesso momento. Ora non fermati e spacca tutto!“.

Il ritorno di Michele Bravi: Fedez entusiata, i fan al settimo cielo

Un ritorno atteso da tanto quello di Michele Bravi, sì in tv ma soprattutto musicale. Il giovane artista si è fermato per lungo tempo dopo la tragedia che lo ha purtroppo visto protagonista: un incidente che ha portato alla morte di una donna. Oggi Michele si prepara a tornare sul palco e non senza emozione. A supportarlo tanti amici e colleghi, come Fedez, ma anche i tantissimi fan che in questi mesi non lo hanno mai abbandonato. In molti anzi sono certi che sarà lui questa sera a conquistare il pieno di voti da giuria e pubblico, aggiudicandosi la vittoria della prima gara.



