Fedez fa piangere Vittoria, “Sono un padre orribile”/ Lo scherzo diventa virale e…

Fedez fa mea culpa: “Sono un padre orribile”, cosa è successo?

Fedez fa piangere la figlia Vittoria. Il rapper ha organizzato uno scherzo ai danni di Vittoria e in poche ore il video è diventato virale sui social. Fedez ha pubblicato sul suo profilo un video in cui appare con in braccio Vittoria. Ad un certo punto, con l’altro braccio, il rapper ha colpito una porta e poi ha fatto finta di consolare la figlia chiedendole se si fosse fatta male. La reazione di Vittoria è esilarante. Prima la figlia rimane impassibile cercando di capire cosa è successo e poi scoppia a piangere disperata come se si fosse fatta male veramente. Fedez non riesce a trattenere la risata e nella didascalia al video scrive: “Sono un padre orribile”. “Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo”, aggiunge Fedez nelle storie di Instagram.

Il video è diventato subito virale ottenendo oltre un milione di visualizzazioni e ricevendo tantissimi commenti da parte di fan e sostenitori. Un utente ha scritto: “Ora si scorderà la parola papà” alludendo all’abitudine di Vittoria nel chiamare sempre la mamma e mai il padre. Leone, il fratello di Vittoria, non a caso l’ha soprannominata Drama Queen facendo riferimento al suo carattere melodrammatico. Fedez condivide tutti i giorni i siparietti con i suoi figli e i social impazziscono per questi momenti.

Vittoria chiama Fedez papà in diretta social, la reazione e i commenti

Proprio qualche giorno fa, Vittoria ha pronunciato la parola papà in diretta Instagram. Un evento per il popolo social che da mesi ha assistito ai ripetuti inviti del rapper alla figlia di pronunciare la fatidica parola. Vittoria però non voleva saperne e continuava a ripetere in modo ossessivo mamma creando così malumore in Fedez. Quando la piccola ha pronunciato la parola papà, Fedez è apparso emozionato e sorpreso. Qualche istante prima aveva rivolto l’invito alla figlia aggiungendo: “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore”. Vittoria forse per sfinimento avrebbe deciso di accontentare la richiesta del padre che ha subito urlato: “Cosa hai detto?”.

Numerosi i commenti arrivati sui social per commentare quanto accaduto. Un utente ha scritto: “Doveva creare hype e quindi ha detto per la prima volta ‘papà’ in diretta Instagram. Che imprenditrice digitale”. La parola papà è finita in quel giorno in cima ai trend di Twitter in pochi minuti. Leone e Vittoria sono molto amati sui social. Fedez e Chiara Ferragni non li hanno mai nascosti ma anzi li hanno esibiti sui social riuscendo a creare una bolla positiva attorno a loro.











