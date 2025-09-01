Fedez oggi festeggia la fidanzata Giulia Honegger, che celebra il suo compleanno: la dolce dedica di auguri e una carrellata di fotografie su Instagram

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger: dai primi rumor alla storia d’amore

Archiviata definitivamente la rottura da Chiara Ferragni, Fedez ha aperto un nuovo capitolo della sua vita personale e sentimentale e l’ha fatto al fianco della nuova fidanzata Giulia Honegger. Dopo una lunga scia di rumors e indiscrezioni sul suo status sentimentale, con diversi flirt che gli sono stati spesso associati dai rotocalchi e dai siti di cronaca rosa ma mai realmente confermati, il rapper ha trovato nuovamente l’amore.

L’ufficializzazione della relazione di Fedez con la nuova fidanzata è avvenuta poche settimane fa, quando la coppia è uscita allo scoperto condividendo sui social le prime immagini insieme. Da quel momento il loro amore ha iniziato a splendere alla luce del sole mandando i fan in visibilio; e, anche nella giornata di oggi, è arrivata una romantica dedica alla nuova fidanzata.

Oggi è infatti il giorno del compleanno di Giulia Honegger: la giovane imprenditrice e stilista milanese classe 2002 compie infatti 23 anni e, per l’occasione, ha festeggiato anche in compagnia del fidanzato.

Fedez, dolce dedica a Giulia Honegger nel giorno del compleanno

Il messaggio di Fedez alla fidanzata Giulia Honegger è arrivato sulle Instagram stories, dove ha condiviso una foto in bianco e nero con la ragazza, una torta condivisa l’uno al fianco dell’altra e la dedica “auguri“. Il rapper ha poi condiviso un post sempre sul suo profilo Instagram, un carosello di immagini in bianco e nero che comprendono anche diversi scatti in compagnia della sua dolce metà.

“Se smetti di inseguire smetti anche di scappare“, la didascalia che il cantante ha affidato alla carrellata di fotografie, che ha fatto incetta di like e commenti.