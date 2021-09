Fedez, foto con Gigi Hadid/ Chiara Ferragni gelosa “Mi fai venire voglia di divorzio”

Fedez non farà più foto con Gigi Hadid. Sul suo profilo social il rapper aveva condiviso una foto assieme alla bellissima modella. Uno scatto che ha suscitato la gelosia della moglie Chiara Ferragni che ha così commentato ironicamente: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”. I fan hanno apprezzato molto l’ironia della coppia tanto che il commento è diventato subito virale. Non sappiamo se Chiara abbia messo lo zampino fatto sta che Fedez in una storia su Instagram ha dichiarato che in futuro smetterà di fare foto con la Hadid: “La foto che ho fatto ieri sera con Gigi credo che sarà l’ultima foto che farò con Gigi per il resto della mia vita perché era evidentemente piena e mi ha anche detto tipo: “Ah ma è tipo una Christmas postcards” cioè tipo le foto che si fanno ogni volta a Natale con i parenti però non in maniera divertita. Lo dico solo perché so che non guarda le storie. Però un bel momento”.

Fedez ha sempre ammesso di avere un debole per la modella tanto che ad ogni incontro ha deciso di scattarsi una foto con lei. Pare però che la Hadid non fosse dello stesso avviso e che alla sua ennesima richiesta anzi, fosse anche piuttosto scocciata come si intuisce dalle parole del rapper.

Proprio lo scorso anno, Fedez si era mostrato deluso all’annuncio della gravidanza di Gigi Hadid. In una storia su Instagram aveva scritto: “Ciao Gigi, io un po’ ci avevo creduto”. La passione di Fedez per la Hadid è cosa nota. Qualche anno fa era riuscito a fare una foto vicino a lei e postandola avevo scritto: “Purtroppo Gigi sono già sposato”. Fedez aveva anche avuto un’idea geniale per farla entrare in famiglia, un matrimonio combinato con Leone.

Chiara sicuramente potrà tirare un sospiro di sollievo dopo l’annuncio di Fedez a cui il rapper ha dedicato il nuovo singolo “Meglio del cinema”. Una bella canzone che sembra mettere una toppa sul litigio avvenuto sullo yacht quest’estate. Fedez di recente aveva spiegato: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”. Chiara l’avrà perdonato stavolta?

