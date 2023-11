Fedez frecciata a Luis Sal durante Muschio Selvaggio?/ “C’è chi guadagna con il programma senza…”

Fedez lancia una stoccata a Luis Sal? Ecco cosa è successo

Ieri, Fedez e Mr. Marra hanno condotto un nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, in cui sembrano evidente alcune frecciate del rapper a Luis Sal. Al web non sono sfuggiti alcuni commenti che, inevitabilmente, non possono che essere riferiti al suo ex collaboratore.

Uno degli ospiti si rivolge al rapper e dice: “Far pensare che questo programma si fa senza soldi”. Non si fa attendere la risposta di Federico che aggiunge: “Sì, questo programma si fa assolutamente senza soldi. A volte li guadagna anche chi non lo fa”. Questa dichiarazione lascia pensare che Sal stia ancora beneficiando degli introiti del podcast, nonostante abbia abbandonato da mesi il format. Altra frase ‘sospetta’ dell’artista è il complimento fatto a Marra: “Posso dire una cosa? Voglio ringraziare Davide Marra perché avere una persona al mio fianco che lavora è incredibile. Non succede sempre“. Arriverà la replica di Luis?

Qualche mese fa, Fedez aveva reso pubbliche sui social alcune sedute dallo psicologo nel momento in cui ha appreso di avere il cancro. A commentare indirettamente il gesto del rapper, Selvaggia Lucarelli chedichiarava: “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo / esibizionismo / incapacità patologica di conservare una sfera privata“.

Il rapper è stato ospite di Fabio Fazio e, nel parlare del cancro al pancreas diagnosticato lo scorso anno, ha replicato indirettamente alle parole di Selvaggia Lucarelli. Entrambi, dunque, non hanno fatto nomi ma le frecciate al veleno che si sono rivolti a vicenda sono evidenti: “All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, come se fosse un medico, ma usando questa dicitura come sinonimo di pezzo di m3rda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum” a affermato il rapper, criticando aspramente la giornalista. Lucarelli replicherà alle parole dell’artista? Intanto, sembra che Fazio abbia convenuto con le parole del suo ospite: “Sono totalmente d’accordo, le parole sono importanti”. Nei giorni scorsi, la giornalista ha deciso di replicare a sua volta con delle precisazioni.











