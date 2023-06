Fedez frecciatina polemica contro Luis Sal al Tim Summer Hits 2023?/ “Ecco il complimento più bello…”

Fedez presenzia a Tim Summer Hits, dopo la querelle con Luis Sal: il caso si infiamma

Fedez non disattende le aspettative dell’occhio pubblico, tra gli ospiti più attesi all’evento estivo “Tim Summer Hits 2023″, infiammando i thread del web con quella che si direbbe una frecciatina a Luis Sal. Com’é ormai risaputo i rapporti tra i due collaboratori con Martin Sal e co-conduttori al timone del podcast Muschio Selvaggio, che per il progetto in comune hanno istituito una società fondata come soci divisa equamente tra le due parti al 50%, sono diventati recentemente compromessi, per effetto di una crisi nella collaborazione. In un video diramato online Fedez spiegava i motivi dell’assenza improvvisa di Luis Sal dal podcast, a eccezione fatta della presenza del collaboratore nella sigla del progetto per via della società, tacciando l’ex “amico” di aver premeditato una collab di breve durata sfruttando il suo nome. Questo, per visibilità e un tornaconto personali, oltretutto arrecando danni economici con l’uscita dal progetto. “Non si spiega questo senso di oppressione che lamenti -era la spiegazione di Fedez- perché hai deciso di fondare una società con me chiedendomi seicentomila euro per poi lasciarla, vietandomi di dire che volessi abbandonare il podcast per altri progetti… hai lasciato dei debiti e non paghi delle persone che non sono multimilionarie come me e te…prendi ancora soldi con le views e mi impedisci di parlare utilizzandomi come un bamcomat…”.

Parole a cui seguiva l’ammissione dei difetti caratteriali e i doveri, da parte di Fedez: “vero che sono come sono e i miei difetti li ho ammessi, cerco di lavorare in tal senso anche tramite il podcast e anche per lui ho preso impegni, io sono disposto a prendermi colpe e responsabilità”. Luis Sal replicava a Fedez, sempre a mezzo video, dicendosi affranto per la scelta di lasciare il podcast, maturata dal momento in cui si sentiva emarginato dal progetto: “Fedez agiva senza coinvolgermi, poi mi chiedeva scusa… ‘sembra solo il podcast di Fedez’… non giochiamo più a questo suo giochino… io avrei continuato se fossero state rispettate le mie idee”.

Le parole sibilline di Fedez che insinuano il dubbio sulla “frecciatina” a Luis Sal

E, intanto, alla prima data 26 giugno 2023 di Tim Summer Hits, in replica al del quesito ricevuto da una fan nel pubblico spettatore, Fedez svela il complimento più bello che gli abbiano fatto, dopo aver preso parte al live in trio con Annalisa e Articolo 31 sulle note del nuovo singolo “Disco Paradise”.

Una risposta che, sibillinamente, per i fan del rapper e non solo, tra gli utenti attivi via social, potrebbe trattarsi una frecciatina a Sal: “mi dicono sempre che sono molto socievole e simpatico…”.

