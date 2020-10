Fedez, fuga d’amore con Chiara Ferragni nel video di Bella Storia/ “Vivo come…”

Fedez sta vivendo un momento magico sia nel privato che nel lavoro. Il rapper, tra pochi mesi, diventerà papà per la seconda volta e, in attesa di rivivere quelle emozioni indescrivibili già vissute con la nascita di Leone, si gode il suo nuovo percorso musicale. Dopo il successo ottenuto con “Bimbi per strada (Children)”, Fedez ha lanciato il singolo Bella Storia il cui videoclip è stato pubblicato oggi, martedì 6 ottobre, sulla piattaforma di You Tube. Il videoclip è un omaggio all’atmosfera anni ’80 in cui a protagonista è la moglie di Fedez, Chiara Ferragni che, nel video, ha abbandonato la sua chioma liscia e bionda per sfoggiare dei capelli ricci e neri. Del videoclip di Bella Storia ha parlato Fedez ai microfoni di Rtl 102.5. “Sono molto contento perché è un bel produttino” – ha raccontato Fedez a Rtl 102.5. “Solitamente non mi piacciono i videoclip che faccio, questa volta, invece, sono molto soddisfatto. Era un anno mezzo che non facevo videoclip. La protagonista è Chiara Ferragni, che nel video sembra Katy Perry e quindi l’ho soprannominata Kety Ferry”, ha aggiunto il rapper che nel video è un motociclista che passa a prendere la propria donna in un motel.

FEDEZ, NUOVO ALBUM DOPO BELLA STORIA: “NON SO ANCORA QUANDO USCIRA'”

Dopo aver dedicato tantissimo tempo alla musica, Fedez ha deciso di rivedere le proprie priorità e di tornare a vivere la musica come una passione e non più un lavoro. Una decisione consapevole quella di Fedez che si dedica alla musica ogni volta che ne sente il bisogno pubblicando ciò che produce senza fare alcun progetto. “Faccio musica quando mi viene voglia di farla. Vado in studio, registro le canzoni e dico ‘ok faccio uscire questa’. Non c’è nessun progetto. Il progetto è che non c’è il progetto”, ha raccontato Fedez che, dopo aver lanciato Bella Storia, sta lavorando anche ad un nuovo disco. “Sì, sto lavorando ad un album nuovo, ma, boh, quando sarà pronto? Non lo so. Nel percorso in cui sono adesso non ho voglia di pensare alla musica come ad un lavoro, mi ero stufato, mi stava veramente consumando. Adesso la sto vivendo libera dagli schemi, libera dall’industria discografica. La vivo come se fossi un sedicenne”, ha concluso.





