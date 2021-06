Fedez, gaffe con Aka7even su Instagram/ Confuso con Einar di Amici “Ti dissi che…”

I fan di Aka7even sono in fibrillazione. Da giorni ormai si parla di una possibile collaborazione con Fedez dopo un appello lanciato dallo stesso cantante di Amici su Twitter. Tra i due, d’altronde, c’è già stato un incontro in passato in occasione di provino a X Factor: Fedez era al bancone dei giudici, Aka7even invece sul palco dei provinanti. Arrivato agli Home Visit, però, Fedez decise di non portare avanti il percorso del cantante, poi successivamente arrivato ad Amici. Di recente Fedez e Aka hanno avuto modo di chiacchierare in una diretta su Instagram ed è qui che il marito di Chiara Ferragni ha commesso una gaffe, confondendo il ragazzo con un altro ex allievo di Amici. “Ma dimmi se mi ricordo bene. Quando hai fatto X Factor, sono venuto da te a dirti di andare a fare Amici?”, ha chiesto infatti Fedez ad Aka che ha poi fatto chiarezza.

Fedez, nella sua domanda, ha effettivamente confuso Aka7even con Einar, un altro ex allievo di Amici che ha partecipato anche a X Factor. “No, mi hai detto di ritornare ad X Factor. Forse era Einar, perché lo stesso anno fece anche Amici”, ha allora spiegato il rapper di Amici. Colto in errore, il marito della Ferragni ha allora ironizzato, cercando di stemperare la gaffe: “Allora non eri tu. Si, forse era Einar. Però mi piace pensare che l’ho detto a te e tu non ti ricordi”, ha chiuso.

