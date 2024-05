Fedez, Garance Authiè balla la canzone su Chiara Ferragni ma i fan attaccano/ “Scatola di cereali sottomarca”

Garance Authié senza freni, ma viene attaccata dai fan dell’influencer

Dopo aver presentato a tutto il mondo la nuova fidanzata nel corso del Gran Premio di Montecarlo, Fedez continua a viversi sotto i riflettori la storia con la giovane e incantevole modella Garance Authiè. Nelle scorse ore il rapper, tornato in lista per la battaglia dei tormentoni con la canzone Sexy shop insieme al collega Emis Killa, ha organizzato un party di presentazione del brano dove la sua nuova fiamma si è mostrata scatenata sotto le note della hit, ballando e lasciandosi andare al divertimento più sfrenato.

Uomini e Donne, Marika Abbonato: "Attacchi di panico hanno avuto impatto sulla mia vita"/ "L'ansia..."

Peccato che i fan di Chiara Ferragni non hanno per niente digerito i comportamenti di Garance e non hanno risparmiato attacchi alla ragazza poco più che ventenne: “E’ una bambina, una scatola di cereali sottomarca, siamo tutti dalla parte dell’influencer” la presa di posizione dei sostenitori dell’imprenditrice digitale che sperano in un ritorno di fiamma con Fedez nonostante la separazione.

Chiara Ferragni piange su TikTok: messaggio per Fedez, 'innamorata' di Jacob Elordi/ Stoccate e like sospetti

Fedez chiarisce il testo del nuovo singolo Sexy Shop: “Non insulto mia moglie”

Nelle scorse ore il rapper lombardo si è rituffato sul mercato lanciando il nuovo singolo Sexy shop in collaborazione con Emis Killa, ma durante la presentazione del tormentone Fedez ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Si è lungo teorizzato nei giorni scorsi che alcuni riferimenti offensivi del testo potessero essere indirizzati a Chiara Ferragni dopo la fine del loro matrimonio annunciata qualche mese fa, ma le cose non sono andate così, come spiegato dal cantante una volta per tutte: “Io volevo anche aggiungere una piccola postilla, e ovviamente tutti quanto si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie ma io non intendo prendere parte a questo gioco, per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative” si è difeso l’artista rigettando le accuse circolate.

Fedez nel mirino a La vita in diretta e Pomeriggio Cinque: frecciate pesanti dagli ospiti/ "Non si sopporta"

Nel testo di Sexy Shop che stato diffuso nei giorni scorsi, alcuni tratti sembravano un chiaro riferimento alla fine dei Ferragnez: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio” versione che è stata dunque totalmente allontanata da Fedez ripartito in amore da Garance Authiè.













© RIPRODUZIONE RISERVATA