Fedez giudice a X Factor 2022/ Per lui è la sesta edizione: “Si torna a casa”

Fedez sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Dopo quattro anni, il rapper torna al tavolo della giuria per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018. Al suo debutto, Fedez era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor ed è subito arrivato alla vittoria, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al secondo e al terzo si è classificato secondo, rispettivamente, con gli Urban Strangers e con Gaia Gozzi. Alla sua quarta edizione si è dovuto accontentare di un quarto posto con Samuel Storm e nel 2018 è salito nuovamente sul podio, al secondo posto, con Naomi Rivieccio. L’annuncio del suo ritorno a X Factor 2022 è arrivato dallo stesso Fedez sui social: “Avevo 23 anni e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga. È stata una vera figata, mi sono divertito un casino. Si torna a casa”.

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, Fedez è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” e per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Grande attesa, quindi, per il ritorno di Fedez a X Factor 2022. Ricordiamo che i giudici delle ultime due edizioni sono stati: Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. Mentre il conduttore dell’ultima edizione è stato Ludovico Tersini, he ha preso il posto di Alessandro Cattelan. A giugno inizieranno le prime Audition di XF 2022: la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza. Intanto, sul sito di X Factor 2022 è ancora possibile iscriversi ai casting.

