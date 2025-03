Fedez potrebbe sporgere una denuncia contro Fabrizio Corona per stalking: il rapper sta prendendo in seria considerazione tale ipotesi, intanto ha chiesto alla questura di Milano l’ammonizione dell’ex re dei paparazzi. A svelare il retroscena è stato il Corriere della Sera, secondo cui la richiesta è stata presentata nelle scorse settimane da parte del legale dell’artista. Nell’istanza si fa riferimento alle “falsità” che sono state pubblicate sul suo conto e sulla sua famiglia, ma anche a quelle che potrebbero ancora uscire.

Questa situazione che lo “terrorizza” al punto tale da richiedere il provvedimento per “atti persecutori“. Infatti, ha fatto riferimento alle ripetute rivelazioni che sono state fatte da Fabrizio Corona riguardo la vita privata di Fedez, come lo scoop sulle presunte amanti. Dopo l’ammonimento per l’atteggiamento definito dai legali “pesantemente vessatorio“, caratterizzato da “ripetute molestie, diffamazioni” e falsi scoop anche su conversazioni private, avrebbero causato in Fedez una fortissima condizione di “ansia e stress emotivo“.

FEDEZ VS FABRIZIO CORONA, TREGUA FINITA

Per i legali di Fedez, Fabrizio Corona avrebbe montato ad arte le falsità sul rapper per screditarlo, ma ritengono soprattutto che le sue condotte integrino il reato di atti persecutori che hanno causato “ansia e prostrazione fisica e morale” che perdurano tuttora. Stando a quanto riportato dal Corriere, l’artista si sente “terrorizzato” dalle rivelazioni false fatte da Fabrizio Corona.

Non si è fatta attendere la replica del legale di quest’ultimo: l’avvocato Ivano Chiesa ha spiegato che i tempi sono ancora aperti per farlo, attualmente il suo assistito si sta prendendo del tempo per valutare il da farsi, ma ritiene che abbia comunque qualcosa da dire in merito.

Non è il primo scontro legale tra le parti: due anni fa Fedez e Chiara Ferragni, dopo due querele per diffamazione, decisero di raggiungere un accordo transattivo con Fabrizio Corona che doveva impegnarsi ad astenersi per 10 anni da commenti denigranti e offensivi nei loro riguardi in cambio della remissione della querela. Così i rapporti tornarono a distendersi e ripresero a frequentarsi, ma la tregua è naufragata.