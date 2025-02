Fedez e il matrimonio con Chiara Ferragni: il retroscena prima delle nozze

Come sono andate le cose tra Fedez e Chiara Ferragni? Negli ultimi mesi si sono rincorse le indiscrezioni riguardo alla coppia che per anni ha dominato il gossip e anche a distanza di un anno dalla rottura continua a tenere un posto ben centrale sotto i riflettori. E stando a una ricostruzione recente del re dei paparazzi Fabrizio Corona, Fedez avrebbe avuto un flirt con Angelica Montini, donna finita prepotentemente in mezzo al rapper e all’ex moglie e che avrebbe avuto un ruolo da amante nella vita del cantante:

“Fedez si innamora di Angelica, ma lei è fidanzata. Inizia a uscire con la Ferragni, che sembra convinto di amare. Cinque minuti prima del matrimonio con Chiara, però, «era in bagno, nascosto, e sapete con chi parlava? Con Angelica. Le diceva “Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto” la ricostruzione di Fabrizio Corona sul rapper e la presunta amante. Una donna che sarebbe stata proprio il contrario rispetto al prototipo femminile sempre idealizzato da Fedez, ma che avrebbe fatto perdere la testa al cantante, al punto da chiamarla addirittura cinque minuti prima delle nozze con Chiara Ferragni.

Fedez e le voci di tradimento di Chiara Ferragni: le indiscrezione su Tony Effe e non solo

Nei mesi scorsi è stata Chiara Ferragni a finire più volte sotto i riflettori dopo il divorzio da Fedez, con svariate indiscrezione spuntate riguardo anche a presunti tradimenti da parte dell’influencer ai danni dell’ex marito.

Una storia d’amore finita, ma in passato tra il cantante e l’imprenditrice digitale ci sarebbero stati altri cantanti di mezzo, si è parlato di possibile avvicinamenti tra Chiara Ferragni e Tony Effe, con il celebre dissing con Fedez che in realtà ha rappresentato quasi una conferma di ciò, così come è stato accostato a Chiara anche Achille Lauro, così come il tennista Zverev.

