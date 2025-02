Nuova compagna per Fedez? Come stanno le cose

Per Fedez si avvicina la seconda avventura in gara al Festival di Sanremo, il cantante lombardo sarà sul palco a partire da questa sera con il brano Battito, che ha generato molta curiosità e attesa in queste settimane precedenti allo start del Festival. E come al solito c’è grande curiosità intorno alla figura del rapper ed ex marito di Chiara Ferragni, quando è trascorso ormai quasi un anno dall’annuncio della rottura con l’influencer e imprenditrice digitale, e la domanda che rimbomba nella testa dei fan del milanese è sempre la solita: Fedez ha una nuova compagna?

Più volte il rapper è stato pizzicato in dolce compagnia nei mesi scorsi, anche se per il momento la situazione sembra essere piuttosto nascosto, si è vociferato negli ultimi giorni di Angelica Montini, donna misteriosa con la quale il cantante in passato avrebbe anche tradito Chiara Ferragni. Nessuna ufficialità per il momento, ma quello che sappiamo è che Fedez non è rimasto con le mani in mano negli ultimi mesi, basti ricordare il flirt con la modella Garance Authiè.

Fedez e Chiara Ferragni, come stanno le cose? Situazione burrascosa

La separazione tra il cantante e l’ex moglie continua a tenere banco e fa impressione pensare a quanto siano cambiate le cose negli ultimi anni, dalla prima partecipazione in gara nel 2021 di Fedez, fino alla presenza come co-conduttrice di Chiara Ferragni nel 2023, con le polemiche per il caso Rosa Chemical che inasprì già ai tempi il rapporto tra i due ex coniugi.

La battaglia legale dei mesi scorsi ha portato nuove tensioni, anche se i due avrebbero cercato di conservare un rapporto per il bene dei figli Leone e Vittoria, vittime di una situazione carica di eccessive tensioni dopo il divorzio dei genitori. Intanto Fedez si appresta a debuttare a Sanremo 2025, con la volontà di lasciare per una volta da parte le voci sul gossip.

