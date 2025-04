Si riaccende il gossip su Fedez e forse non si era mai spento. Il rapper continua ad essere sotto i riflettori non solo per la sua musica ma per le vicende personali e, adesso, ancora una volta amorose. Sì, perché un video pubblicato dal profilo Instagram di ChiMagazine mostra il celebre rapper in discoteca e in dolce compagnia. “Fedez in discoteca con una ragazza mora. Chi è?” è la didascalia che accompagna il video.

Fedez e Clara, nuova coppia? Al ristorante e in discoteca insieme/ Ma lei è fidanzata con Jacopo Neri...

Nelle immagini mostrate dal filmato, il rapper e la misteriosa ragazza dal caschetto moro, che qualcuno ha già definito ‘Chiara Ferragni coi capelli neri’ per la somiglianza fisica, ballano e si abbracciano, poi si baciano in modo appassionato, prima durante il ballo poi seduti su un divanetto. Infine, continuano a scatenarsi a ritmo di musica.

Concerto Radio Italia 2025, ospiti e data/ Evento gratuito a Milano: sul palco anche Fedez e Giorgia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Nuova fidanzata per Fedez? Vari flirt per il rapper negli ultimi mesi

Stando a quanto fa sapere Today, il video risalirebbe alla scorsa settimana, quando Fedez ha trascorso alcuni giorni a Montecarlo. Qui sarebbe stato prima a Twiga, storico locare di Flavio Briatore (oggi di proprietà di Leonardo Del Vecchio), poi al Jimmy’z, altra discoteca esclusiva. E proprio durante la serata avrebbe conosciuto questa ragazza misteriosa, di cui, al momento, non si conosce l’identità.

Fedez attacca Chiara Ferragni nel nuovo singolo?/ "Pensavo fosse amore, era un lavoro"

Di certo, parlare di nuova fidanzata di Fedez è prematuro, visto che negli ultimi mesi il rapper si è mostrato insieme a varie ragazze, proprio tra baci appassionati in discoteca. È dunque probabile che si tratti di un flirt passeggero e non dell’inizio di una nuova storia d’amore dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez e il nuovo flirt: scoppia la polemica sul web

Inutile dire che il video ha fatto in poche ore il giro del web, scatenando migliaia di commenti. Molti di questi sono negativi e accusano il rapper di scarsa maturità oltre che di aver ormai perso ogni freno. C’è chi, infatti, scrive: “Anni quasi 40, percepiti 16”, “Sui divanetti a limonare come a 15 anni…Ma riprenditi che c’hai due figli e i 15 li hai superati da un pezzo!”, e ancora “Ha fatto bene Chiara a lasciarti ..sei proprio infantile”. Ma c’è anche chi ritiene che non dovrebbe essere giudicato perché libero di fare ciò che vuole: “Fa bene, cosa deve fare piangersi addosso?”, scrive un utente; o ancora “Ma a voi cosa ve ne frega chi si limona o con chi sta? È libero e alla faccia vostra si diverte qual è il problema?”. Ciò che è certo è che Fedez è tornato sulla bocca di tutti.