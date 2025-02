Fedez è fidanzato con Matilde Caru? Come stanno le cose per il cantante

Nella vita del rapper attualmente in gara a Sanremo 2025 con la sua canzone Battito, ci sarebbe una nuova presenza femminile dopo la fine della storia con Chiara Ferragni. Nelle ultime settimane il cantante è stato paparazzato in compagnia di Matilde Caru, la sua presunta nuova fiamma con la quale avrebbe deciso di trascorrere del tempo insieme in vacanza ai Caraibi. Intervenendo su TikTok, Fedez si era espresso sulla ragazza misteriosa finita al suo fianco: “Voglio tenerti nascosta – aveva commentato Fedez suo Real Talk -, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene” le parole del rapper.

A sganciare l’indiscrezione sulla vita privata di Fedez e sulla presunta liaison con Matilde Caru era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che si era soffermato sulla relazione cucita dal cantante, nata qualche settimana prima della vacanza ai Caraibi che la coppia si è poi concessa.

Fedez e il retroscena su Matilde Caru: “Nascosta dietro la sciarpa”

La volontà del cantante lombardo in gara al Festival di Sanremo 2025 sembra particolarmente chiara, la sua nuova vita sentimentale dovrà stare il più lontano possibile dal mondo del gossip. Fedez, come ricostruito da Chi, sarebbe stato avvistato a cena da Cracco a Milano in compagnia della giovane Matilde Caru, con la quale sarebbe stato avvistato dai paparazzi.

Per evitare di alimentare ulteriori pettegolezzi, Fedez avrebbe deciso di tenere lontana la nuova fidanzata, che si è allontanata dagli obiettivi dei paparazzi coperta da una sciarpa.