Fedez ha una nuova fidanzata? Il rapper pizzicato con Megghi Ghalo

Nuova vita sentimentale alle porte per Fedez? Il rapper nelle scorse ore è stato pizzicato in compagnia di una celebre ex protagonista di Uomini e donne, Megghi Ghalo, che ha postato sui social un video nel quale danza al fianco del cantante sulle note di Scelte sbagliate, la canzone da poco lanciata sul mercato e in cui Fedez canta al fianco della collega Clara. Un indizio di una presunta relazione o solo amicizia tra i due? Per il momento nessuno dei due si è esposto sulla questione, ma quello che sappiamo che è che tra i due va avanti un piacevole rapporto da diverso tempo e chissà che con il passare dei mesi non possa essersi tramutato in qualcosa di nuovo.

Nessuno dei due si è sbottonato, Fedez e Megghi Ghalo per adesso sono l’uno al fianco dell’altra ma ufficialmente da amici, chissà che non possa però arrivare qualche novità nei prossimi giorni da parte dei due diretti interessati.

Fedez e Megghi Ghalo stanno insieme? Le voci esplode lo scorso anno

Non è la prima volta che il rapper viene accostato a Megghi Ghalo, già in passato infatti tra il cantante e l’ex protagonista di Uomini e donne si era vociferato di un presunto flirt, mai confermato. Di Megghi Ghalo sappiamo che nel 2016, la 29enne, ha partecipato come corteggiatrice durante il trono di Lucas Peracchi.

Dopo la sua partecipazione al programma ha deciso di avviare la sua carriera come influencer diventando molto attiva sui social. La Galo, inoltre, ha avuto una relazione con il celebre ex vincitore di Amici Irama, collega di Fedez.