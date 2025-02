Fedez ha una nuova fidanzata? Dopo il divorzio da Chiara Ferragni…

Fedez ha vissuto l’anno più complicato della sua vita nel quale ha dovuto fare i conti anche con il doloroso divorzio da Chiara Ferragni, con la quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Le cose tra i due non andavano già più bene da tempo e un anno fa circa i due hanno deciso di separarsi. Fedez ha così preso la sua strada, mostrandosi spesso con ragazze differenti, giovanissime e bellissime. Un comportamento che non è stato affatto apprezzato dai fan, che lo hanno ritenuto piuttosto infantile e puerile. Nonostante ciò, Fedez sembra aver trovato in quel caos il suo momentaneo equilibrio, anche se qualcosa potrebbe essere cambiato nuovamente negli ultimi tempi.

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su una presunta relazione di Fedez con Angelica Montini, anche durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, è scoppiato infatti il caos e il rapper sembra intenzionato ad allontanarsi da quel mondo fatto di gossip e indiscrezioni continue. Dunque, cosa sappiamo dell’attuale vita sentimentale del cantante milanese? Fedez ha una nuova fidanzata? La risposta potrebbe essere affermativa anche se non vi sono certezze assolute in merito.

Fedez ha una nuova fidanzata? Le indiscrezioni su Matilde Caru

Di recente il nome di Fedez è stato accostato alla giovane Matilde Caru, giovane fiamma con la quale avrebbe deciso di dedicarsi una vacanza ai Caraibi di qualche giorno. Parlando proprio di queste indiscrezioni, su Tik Tok Fedez ha rivelato: “Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”. Parole, dunque, che sembrerebbero una dichiarazione aperta: Fedez vorrebbe infatti proteggere Matilde Caru dai gossip e viversi al meglio la loro conoscenza appena cominciata. La storia, se confermata, avrebbe comunque gli occhi puntati addosso: Matilde, infatti, ha appena 19 anni mentre Fedez 35.