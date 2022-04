Fedez: “Ho perso quasi 10 kg”/ Foto Instagram dopo intervento per tumore pancreas

Fedez è tornato a parlare del suo intervento legato all’asportazione di un tumore al pancreas, diagnosticatogli nelle scorse settimane e per il quale il cantante si è dovuto sottoporre a stretto giro di posta a un’operazione. Il rapper, attraverso i social media, ha voluto aggiornare tutti i suoi fan circa la sua convalescenza, partendo da una fotografia pubblicata tra le Instagram Stories e nella quale si è immortalato a torso nudo. Il fisico di Fedez appare decisamente scolpito ed è visibile a occhio nudo la cicatrice di qualche settimana fa all’altezza dell’addome.

Queste sono state le parole utilizzate in didascalia dall’artista: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”. Un dimagrimento giustificato anche dal regime alimentare che deve seguire e, inevitabilmente, dalle fatiche del post operatorio. Tuttavia, adesso Fedez sembra vivere un momento di ripresa, condito da un grande entusiasmo legato alla voglia di tornare presto a cantare dal vivo.

FEDEZ TORNA A MOSTRARSI IN UNA FOTO SUI SOCIAL

In questi giorni di festa, Fedez ha voluto trascorrere una vacanza in totale relax sul lago di Como in compagnia della moglie Chiara Ferragni e dei loro due figli, Leone e Vittoria, che sono stati i primi a incoraggiare il loro papà non appena gli è stata comunicata l’infausta diagnosi connessa al suo stato di salute.

Giova ricordare, a tal proposito, che poche ore prima di entrare in sala operatoria, Fedez, nel ringraziare pubblicamente tutti coloro che lo incitavano e lo sostenevano per l’intervento, aveva rivolto un pensiero ai due figli, che gli hanno trasmesso inconsapevolmente tutta l’energia della quale il loro genitore aveva bisogno per sottoporsi alla dura prova: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto… Darmi la forza di affrontare tutto questo”.

