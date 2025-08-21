Fedez torna a parlare dei figli sui social: ecco cos'ha scritto

Ieri, 20 agosto, Fedez si è esibito allo Stadio del Mare di Pescara davanti a una folla numerosissima. Per il rapper, è stato un concerto particolarmente emozionante, anche perché nel backstage c’erano i suoi due figli, Leone e Vittoria, nati dall’unione con Chiara Ferragni. Tra l’altro, per i bambini, era la prima volta ad uno show del padre, il che ha reso la serata ancora più speciale. Infine, l’evento ha avuto per lui un valore simbolico per un ulteriore motivo. Da piccolo, infatti, trascorreva quasi tutte le estati in Abruzzo insieme alla sua famiglia, e tornare a cantare proprio lì con i suoi figli è stato toccante.

A tal proposito, il cantante ha pubblicato una serie di video della serata sul suo profilo Instagram, dove lo si vede cantare la sua hit “Battito” e scherza con il pubblico imitando l’accento abruzzese. Nella didascalia, poi, ha scritto: “Felice che i miei figli abbiano visto per la prima volta una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati durante la mia infanzia. Grazie Pescara”.

Fedez chiude il tour estivo: i suoi progetti futuri

Ieri, 20 agosto, Fedez ha concluso il suo tour estivo di dj set e, ora, lo attendono i suoi concerti evento al Forum di Milano previsti per il 19 e 20 settembre. Ultimamente, Federico Lucia sembra aver ritrovato la serenità, anche perché, da poco, ha ufficializzato la relazione con Giulia Honegger, stilista milanese con la quale si è mostrato anche su Instagram. Nonostante ciò, il rapper continua a far parlare di sé e a scatenare polemiche, soprattutto dopo i recenti dissing durante una delle sue ultime esibizioni live, in cui ha preso di mira Elodie, Selvaggia Lucarelli, Tony Effe e altri personaggi noti.