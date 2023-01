Fedez: il rapper vince la causa contro il Codacons/ “La querela? Mi devono 20mila euro”

Il Codacons perde la causa contro Fedez: il cantante commenta l’esito con i followers

Nel merito della dibattuta questione della raccolta fondi a favore degli artisti e lavoratori dello spettacolo, Fedez era stato accusato dal Codacons di aver in qualche modo messo in atto un comportamento poco trasparente in merito alla destinazione del denaro ottenuto, con rispettiva querela presentata nel 2021. Proprio oggi, tramite il proprio profilo Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha sarcasticamente commentato l’esito del processo, dal quale è uscito vincitore.

“Vi ricordate quando il Codacons mi aveva querelato, denunciato e chiesto un risarcimento danni di oltre un milione di euro? Ecco, il tribunale ha detto: col caz*o.” Dopo il commento goliardico di Fedez, palesemente felice per lo smacco ai danni del Codacons, ha anche aggiunto: “Il tribunale li ha anche condannati a risarcire le spese legali, mi devono 20 mila euro. Con tanto di maglia dedicata a Chiara Ferragni, il rapper dunque coglie la palla al balzo per sbeffeggiare l’ente; reo di aver messo in dubbio la condotta dei due personaggi pubblici ai tempi del Covid per la raccolta fondi in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Fedez vince la causa contro il Codacons: il sarcastico ringraziamento social

Una mattinata trionfante, quella di Fedez oggi; la lieta notizia del trionfo nella causa contro il Codacons è arrivata via social. Il rapper non si è lasciato scappare l’opportunità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. I fatti risalgono al periodo della pandemia, quando l’ente per la tutela aveva querelato l’artista e sua moglie per la raccolta fondi per gli operatori del mondo dello spettacolo. L’associazione aveva messo in dubbio la destinazione del denaro ricevuto, dopo alcune vicende omologhe accadute proprio in quel periodo.

Nonostante i dubbi e la ferma convinzione del Codacons nel portare avanti la vicenda giudiziaria, alla fine è stato proprio Fedez ad avere ragione ottenendo anche un lauto compenso per il soddisfacimento delle spese giudiziarie. Oltre alle proclamazioni per la vittoria, il rapper si è divertito nel prendersi gioco dell’associazione, più volte ostica nei confronti dell’artista. “Grazie Codacons, vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali: è come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo“. Questo il messaggio social di Fedez, con tanto di meritato sarcasmo nei confronti dell’associazione.











