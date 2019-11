FEDEZ IMPUTATO PER LESIONI/ Lite col vicino: “ex amico” Fabio Rovazzi lo difende

Fedez imputato per lesioni: è questa l’ultima notizia destinata a scuotere i fan del rapper e della moglie Chiara Ferragni. Come riportato da Tgcom24, il cantante dovrà comparire davanti a al giudice di pace di Milano per una lite con un vicino di casa. La vicenda non è così recente: i fatti risalgono infatti al 12 marzo 2016. In quella circostanza scoppiò un alterco tra Fedez e il dirimpettaio, lamentatosi dell’alto volume della musica proveniente dall’abitazione a Tortona alle 6 del mattino. Dalle parole si passò presto alle mani e il vicino rimediò una prognosi di dieci giorni. Nell’udienza celebratasi pochi giorni fa in tribunale, per la precisione il 21 novembre, è stato chiamato a testimoniare dalla parte offesa anche Fabio Rovazzi, l’ormai “ex amico” di Fedez, che davanti al giudice Tommaso Cataldi ha dichiarato di ricordare che il primo a sferrare il pugno fosse stato proprio il vicino di Fedez.

Fedez imputato per lesioni dopo lite col vicino

Sia Fedez che il vicino di casa avevano sporto denuncia dopo la lite. Quello che si sta svolgendo davanti al giudice di pace milanese, precisa Il Corriere della Sera, è il procedimento a carico del rapper 30enne. Nell’atto di imputazione a carico di Federico Leonardo Lucia, si legge che il rapper avrebbe aggredito il vicino di casa causandogli anche un trauma cranico lieve. Secondo quanto raccontato da Fabio Rovazzi nella sua testimonianza, però, sarebbe stato il vicino a entrare nell’appartamento di Fedez e a colpire in volto il marito di Chiara Ferragni con un pugno in pieno volto. A quel punto, riporta Il Corriere della Sera, Rovazzi si sarebbe seduto sul divano, come da lui riferito, e avrebbe chiamato l’ambulanza. Come si concluderà questa vicenda?

