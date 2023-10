Fedez in ospedale: costretto a lasciare X Factor 2023?/ “Ecco chi potrebbe sostituirlo”

Fedez costretto a lasciare X Factor 2023 per le sue condizioni di salute?

Le condizioni di salute di Fedez continuano ad allarmare i fan del rapper. Pochi giorni fa il marito di Chiara Ferragni è stato operato d’urgenza a seguito di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna, e ad oggi rimane ricoverato in ospedale. A dare qualche aggiornamento sulle sue condizioni ci hanno pensato i genitori, che hanno parlato di lieve miglioramento per il rapper.

Certo è che sarà difficile per lui tornare ai suoi impegni lavorativi in tempi brevi. Presto Fedez dovrà tornare al bancone di X Factor 2023 per i Live che avranno inizio il 26 ottobre, ma riuscirà ad esserci? Dopo essere stato sottoposto a trasfusioni di sangue, le condizioni di Fedez sono ora stabili ma rimane la possibilità di una lunga degenza che lo terrebbe dunque lontano dal talent; quali sono le soluzioni a questo scenario?

Fedez sostituito da J-Ax o Annalisa? Le varie ipotesi

Stando a quanto fa sapere il Messaggero, varie sono le ipotesi. “Il rapper potrebbe essere presente in collegamento. – fa sapere la fonte – Il collegamento potrebbe avvenire direttamente dall’ospedale o nelle migliori ipotesi, da casa, se le condizioni del giudice del talent dovessero migliorare.”

L’altra ipotesi è che Fedez venga sostituito: “Secondo rumors provenienti da ambienti televisivi, Fedez potrebbe essere sostituito a X-Factor dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati.” O ancora: “Un’altra opzione papabile potrebbe essere l’altra voce di “Disco Paradise”, Annalisa, che fa parte della stessa agenzia di Fedez ed è in cima alle classifiche musicali ormai da mesi”. Per ora chiaramente si tratta solo di possibili scenari, che potranno essere confermati nei prossimi giorni.

