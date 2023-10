Fedez in ospedale, il padre Franco Lucia: “Sta un po’ meglio”/ “Non sappiamo quando verrà dimesso”

Come sta Fedez dopo il ricovero? Parla il padre Franco Lucia

Sono ore di preoccupazione per Fedez. Giovedì scorso il rapper è stato ricoverato in ospedale per curare due ulcere che hanno causato un’emorragia interna, ma nelle ultime ore un nuovo sanguinamento lo ha costretto ad un altro intervento e un’ulteriore trasfusione. Le sue condizioni di salute continuano dunque ad allarmare i fan, che attendono con ansia aggiornamenti dal rapper e da sua moglie Chiara Ferragni che invece non arrivano.

Fedez ancora in sala operatoria per sanguinamento di un'altra ulcera: come sta?/ Resta in ospedale...

Proprio questo silenzio ha contribuito nelle ultime ore ad alimentare la preoccupazione, che viene però adesso smorzata dalle parole di Franco Lucia, padre di Fedez. L’uomo, come riporta il Corriere della Sera, è stato interpellato dai giornalisti fuori dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il figlio è ricoverato, e ha aggiornato i media sulle sue condizioni.

FEDEZ, RAI BLOCCA LA PARTECIPAZIONE A BELVE?/ Fonti Rai: "Nessuna censura, no a ospitate retribuite"

Fedez in ospedale, il sostegno dei fan su Twitter

“Come sta Fedez? Sta un po’ meglio, grazie”, ha dichiarato Franco Lucia. Quando gli si viene chiesto se si sa quando il figlio verrà dimesso, l’uomo nega: “No, no”. E alla domanda su come stia lui, “Io devo stare bene per forza”, ha commentato, seguito dalla moglie Annamaria Berrinzaghi. Poche parole, dunque, che bastano però a chiarire qual è l’umore del momento.

Fedez rimane dunque ricoverato in ospedale, nel reparto di chirurgia, mentre su Twitter tanti sono i fan che stanno esprimendo la loro vicinanza al rapper con l’hashtag #forzaFederico, che rimane in alto fra le tendenze della giornata.

Carlo Conti, messaggio per Fedez in diretta a Tale e Quale Show/ "Mando un forte abbraccio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA