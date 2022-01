Fedez, incidente sulla neve “Mi sono aperto la faccia”/ Caduta con slittino e ferita

Brutta e dolorosa disavventura per Fedez, il noto cantante e rapper meneghino, marito di Chiara Ferragni. Federico Lucia ha avuto un incidente sulla neve con il suo slittino e a comunicare la spiacevole situazione è stato lo stesso artista, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato delle stories in cui ha mostrato le conseguenze della caduta, un bel taglio sul mento con tanto di sangue. “Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia“, fa sapere il cantante nella giornata di ieri, 7 gennaio 2022. Fedez e Chiara Ferragni si trovano al momento in vacanza sulle nevi svizzere, precisamente a Crans Montana, ed evidentemente il cantante milanese aveva voglia di divertirsi un po’, facendo una discesa con lo slittino.

Qualcosa deve essere andato storto quindi, al punto che lo stesso cantante ha parlato di “Slittino sport estremo”. Simpatica la reazione della bionda imprenditrice digitale, che vedendo il taglio del marito ha commentato “Minc**a! Hai messo il disinfettante? Amore ti devi pulire”. Al che Federico ha replicato, “Sono un macho”, dice ironico, prima di ammettere “Ho detto una bugia, mi fa malissimo“.

FEDEZ, INCIDENTE SULLA NEVE DOPO L’ESPERIENZA COVID

Un weekend in montagna che non è quindi iniziato nel migliore dei modi per i Ferragnez, anche se, fortunatamente, l’incidente è stato di poco conto. Fedez e la moglie erano risultati sotto capodanno entrambi positivi al covid, di conseguenza erano stati costretti a chiudersi in casa per fare la quarantena di rito, con tanto di mascherine in quanto impossibilitati a stare lontani dai loro figli, Vittoria e Leone.

“Finalmente sono libero di stare a casa sul divano”, aveva detto il cantante appena saputo della positività, risultando comunque, così come la moglie, perfettamente asintomatico. La prima a negativizzarsi era stata Chiara Ferragni, che aveva dato la bella notizia ai milioni di follower via Instagram il primo gennaio, quindi era toccato a Fedez qualche giorno più tardi, precisamente l’Epifania, il 6 gennaio scorso.

