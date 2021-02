Fedez incinto come Chiara Ferragni: pancione in mostra/ La foto diventa virale e…

Fedez condivide con la moglie Chiara Ferragni l’emozione della seconda gravidanza. La nascita della bambina si avvicina e sia il rapper che la Ferragni non vedono l’ora di stringere e conoscere la loro secondogenita. Emozionati e felici, i Ferragnez stanno condividendo la loro gioia sui social. La Ferragni condivide spesso foto del suo pancione che cresce e Fedez, per essere solidale con la sua dolce metà, ha fatto esattamente lo stesso. Dopo il ritorno sui social con le scuse a Francesca Michielin, Fedez ha pubblicato una foto in cui si mostra “incinto”. Con i capelli biondi come la moglie, un reggiseno nero e un pancione in mostra, il rappre ha augurato buona giornata ai followers strappando a tutti un sorriso.

LA FOTO DI FEDEZ INCINTO CONQUISTA TUTTI

“Buona giornata cuoricini miei”, scrive Fedez nella didascalia che accompagna la foto sfoggiando il suo miglior sorriso. Papà innamorato di Leone, non vede l’ora di conoscere anche la sua piccolina che, dall’ultima ecografia pubblicata dalla Ferragni, pare che abbia le labbra del papà. La foto pubblicata da Fedez ha letteralmente fatto impazzire i fan. Oltre a migliaia di like, la foto ha scatenato i commenti degli utenti. “Gli invidiosi diranno photoshop”, scherza un utente. “Noto una certa somiglianza”, aggiunge un altro. “E ancora: “Ormai aspettiamo più i tuoi fotomontaggi delle foto di Chiara”, “Che paura”, “Sei un grande”. Anche incinto e in versione Chiara Ferragni, Fedez conquista tutti i fans che ora non vedono l’ora di vederlo anche sul palco del Festival di Sanremo accanto a Francesca Michielin.





