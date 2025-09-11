Fedez e Tronchetti Provera, incontro a scuola: stretta di mano e tensioni diminuite

E’ arrivato l’inatteso incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno di vita di Chiara Ferragni che da qualche settimana è uscito allo scoperto. La relazione tra i due non è più un mistero, ma gli incontri tra l’imprenditore e il rapper milanese non sono stati così frequenti. C’è un solo precedente risalente a qualche mese fa, con i due che si incontrarono in occasione della festa di Natale dei figli, con visibile e palpabile tensione.

Questa volta il clima è apparso più sereno tra Fedez e Tronchetti Provera, immortalati dai paparazzi con uno stato, almeno apparente, di maggior tranquillità. E dopo l’avvenuto incontro, che si sarebbe concluso con una stretta di mano, non è mancata la reazione di Chiara Ferragni, che ha preferito rimanete in disparte per evitare dei possibili imbarazzi. Spazio dunque all’incontro tra Fedez e Tronchetti Provera, riusciti a trascorrere il momento senza tensioni.

Fedez e Chiara Ferragni, tensioni passate?

Tra il rapper lombardo e l’imprenditrice digitale cala il disgelo? Fedez e l’ex moglie sembrano aver ritrovato un certo equilibrio dopo le tensioni accumulate negli ultimi tempi. Tra il rapper e la modella è tempo di guardare avanti e seppellire l’ascia di guerra. Fedez, nel suo primo libro che ancora è avvolto nel mistero, ha parlato anche di Chiara Ferragni, raccontando a riguardo:

“Tornare su quel palco, dove è iniziata la fine di tutto. Dove ho esagerato, mi è stato detto, urlato. Dove non ho avuto rispetto. Tornarci con un pezzo che è stato il mio modo di vedere davvero quello che ci è successo” ha ammesso il cantante tornando su quella che è stata sicuramente la sua fase di vita più complicata.

