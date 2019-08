Fedez, insulti choc a Leone/ “Sei un down come tuo padre!”, rapper asfalta l’hater

La follia social non ha limiti. Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni è stato offeso in pubblico da un utente che – evidentemente – ha pochissimo da fare nella vita. “Sei un bel down come tuo padre”, ha scritto un ragazzo. “Vuoi far sapere quanto sei idiota? Eccoti accontentato”, ha replicato il rapper milanese, che ha condiviso anche lo screenshot del profilo del giovane, esponendolo così alla pubblica vergogna. Di seguito, le Stories del buon Federico proseguono con un chiaro messaggio “Don’t touch my Lello”, condividendo anche la lunga lista di personaggi che hanno cliccato “mi piace” al commento del giovane sprovveduto che forse pensava di fare del black humor mascherato (e nemmeno tanto) solo da banale ignoranza. “Se conoscete questi personaggi – ha detto – fatemi un favore: mandateli sonoramente a cagare da parte mia”, ha precisato ancora il cantante.

Insultano Leone Lucia, Fedez svergogna l’hater

Fedez al primo commento del ragazzo aveva risposto: “Tu invece si un cogl*one ma sono sicuro non avrai occasioni per riprodurti”. Di seguito, la storia di è conclusa a “lieto fine”. L’hater in questione, probabilmente sommerso dagli insulti, ha inviato al rapper un messaggio di scuse. “Scusami signor Fedez – si legge – mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento”. “Quanta formalità”, il commento canzonatore di Federico. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni, sono attualmente in vacanza e si godono il relax in compagnia della famiglia ed anche degli amici più stretti. In tanti hanno notato la presenza costante di Luis Sal, il noto YouTuber che per molti potrebbe essere il nuovo Rovazzi. A tal proposito, Fabio ha rilasciato da poco una dichiarazione parlando di Federico: “Abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. È la lezione più importante che ho imparato fino ad ora”, ha dichiarato su Grazia.

