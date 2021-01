Fedez, Intimissimi: collaborazione finita/ Brand ‘caccia’ cantante “Colpa di LuPENE”

E’ di fatto naufragata la collaborazione fra Fedez, cantante, imprenditore, produttore e marito di Chiara Ferragni, e la nota azienda di biancheria intima per uomo e donna “Intimissimi”. Negli scorsi mesi il marchio facente parte del gruppo Calzedonia aveva appunto iniziato una partnership con l’artista milanese, che è però giunta al termine.

A spiegare il motivo è stato lo stesso Fedez, che in occasione di una recente live su Twitch, la piattaforma di video streaming usata in particolare dagli amanti dei videogiochi, di proprietà di Jeff Bezos (Amazon), ha svelato indossando una mise ‘casalinga’: “Se sono in pigiama? Sì, dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano. Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘e’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena”.

FEDEZ, INTIMISSIMI, MATRIMONIO FINITO: LA LIASON CON CHIARA FERRAGNI

Il matrimonio fra Fedez e Intimissimi si è così interrotto a causa della frase simpatica e divertente proferita dallo stesso cantante, che siamo certi, voleva solamente sdrammatizzare e scherzare, senza creare alcuna polemica. E pensare che la collaborazione fra il cantante meneghino e il marchio di intimo era stato annunciato giustamente con enfasi dallo stesso brand di abbigliamento, che soltanto poco tempo fa spiegava di aver scelto Fedez per la “la sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile”. Tra l’altro quella fra Intimissimi e i Ferragnez è una collaborazione di vecchia data visto che il marchio di intimo aveva già collaborato nel 2017 con la bella e brava Chiara Ferragni, che aveva anche ricoperto il ruolo di designer per l’evento “A Legend of Beauty”, show di Intimissimi on ice. Resta da capire se il rapporto con Fedez sia realmente alle battute conclusive o se vi sia in qualche modo margine per recuperare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA