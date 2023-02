Fedez, la balbuzie allarma i fan: cos’è successo?/ Lui si scusa: “Problema che ho da un po’ e…”

Fedez e i problemi di balbuzie: cosa sta accadendo al rapper?

Cosa sta accadendo a Fedez? Nelle ultime ore in tanti si stanno chiedendo cosa stia succedendo al celebre rapper, reduce da un Sanremo molto discusso. Da settimane ormai si parla di una possibile crisi con sua moglie Chiara Ferragni, finora mai smentita dai due nonostante la loro costante presenza sui social. Alle voci di una rottura tra i due coniugi – prima alimentata e poi smentita da indiscrezioni e segnalazioni – si aggiungono però le immagini di un Fedez in difficoltà, non al meglio della sua forma.

Tutto è iniziato durante il lancio in diretta su YouTube di Wolf – Storie che contano, il nuovo podcast del rapper sull’educazione finanziaria. In questa occasione Fedez si è infatti mostrato al pubblico un po’ provato e con la voce tremolante, balbettando in varie occasioni.

Le difficoltà di Fedez sono però apparse ancora più evidenti in una serie di stories pubblicare su Instagram che sono servite al rapper milanese per replicare ad un nuovo attacco di Selvaggia Lucarelli. Nel dare la sua versione dei fatti, Federico è chiaramente apparso in difficoltà, non riuscendo a tratti ad essere fluido nel suo discorso. Lui stesso, di fronte a questo problema, si è scusato con gli utenti, ammettendo di avere un problema di balbuzie: “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ a formulare una frase…”. Fedez non è tuttavia entrato nello specifico di questo problema, spiegando come e quando ha iniziato a soffrirne. C’è sicuramente da dire che il cantante è reduce da settimane caotiche che potrebbero in qualche modo aver coinciso ad alimentare un certo malessere.

