La canzone di Fedez ha fatto parlar di sé ancor prima del suo debutto a Sanremo 2025. Il brano si chiama ‘Battito’ e arriva in un periodo molto complicato per il cantante, finito sotto i riflettori per la sua vita privata. Nelle ultime settimane si è infatti parlato del suo tradimento ai danni dell’ex moglie Chiara Ferragni e di molti altri dettagli privati venuti a galla anche attraverso i racconti fatti da Fabrizio Corona nel suo ‘Falsissimo’.

È proprio in virtù di quanto uscito su Fedez che molti si sono chiesti se il testo di ‘Battito’ parlasse della sua ex Chiara Ferragni o se toccasse invece un argomento molto delicato come quello della depressione, come d’altronde traspare dalle parole usate dal rapper.

Di cosa parla davvero ‘Battito’, la canzone di Fedez a Sanremo

Nel testo di ‘Battito’ si leggono, infatti, frasi come: “Ti porterei in terapia/ Solo per farti capire, il male che fai/ Spero che sia un’amnesia”, e ancora “Vorrei guarire/ Ma non credo/ Vedo nero pure il cielo”. Tante le speculazioni sul reale destinatario di questa canzone presentata a Sanremo 2025, ma a chiarire è stato proprio Fedez, dichiarando “è un testo che ho scritto pensando a una canzone d’amore rivolta a una donna, ma quella donna è la personificazione della depressione”. Fedez non ha mai fatto mistero di aver sofferto di depressione, per molti anni un vero e proprio ‘stigma’, di cui il rapper ha invece voluto parlare di fronte a milioni di telespettatori, usando il palco più importante per la musica italiana: quello di Sanremo.

