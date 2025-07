Fedez dimentica Clara: ora è in vacanza con Giulia Honegger! Scoppia l’estate (e forse l’amore) con la misteriosa stilista.

Fedez ha già dimenticato Clara. Sempre che tra di loro ci sia stato davvero un flirt, chiaro. Ad ogni modo, oggi è un capitolo chiuso perchè il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni sta frequentando Giulia Honegger, stilista che insieme ad una sua amica ha fondato un noto brand di moda. A paparazzarli insieme è stato Chi, che ha anche scoperto che tra i follower della ragazza c’è anche Angelica Montini, colei per cui aveva perso la testa Fedez ancor prima del matrimonio con l’imprenditrice cremonese.

Che sia una sua amica? In ogni caso, oggi il rapper è a Pietrasanta insieme a Giulia Honegger, nello stabilimento balneare di proprietà del suo amico Leonardo Del Vecchio, Casa Fiori Chiari. I due sono stati a mangiare una pizza sul ristorante della spiaggia per poi stare un po’ insieme al mare. Intanto Fedez non smette di lavorare: nel pomeriggio si è recato al Twiga Beach per provare le canzoni per la sua prossima esibizione. Giorni pieni di impegni coltivando anche l’amicizia con Del Vecchio sulla sua barca, ma rigorosamente senza Clara.

Fedez, chi è Giulia Honegger: quanti anni ha

Dopo la performance Clara è ritornata a Viareggio mentre Fedez ha continuato la sua vacanza insieme alla nuova fidanzata Giulia Honegger. Continuano quindi i numerosi flirt del rapper che da quando è finito il matrimonio con Chiara Ferragni non ha smesso di darsi alla pazza gioia – o così sembra – con diverse ragazze. Ma chi è Giulia Honegger? Il settimanale Chi la descrive come una ragazza molto semplice nonchè fondatrice di Ayme insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis. Sui social conta circa 15mila followers anche se dopo questo scoop sono destinati senza dubbio a salire. La fidanzata di Fedez non ha ancora comunicato la sua età ma non è difficile pensare che sia piuttosto giovane.