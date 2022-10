Fedez, la squadra di X Factor 2022: chi sono?/ Omini ai Live Show, solo due scelte per il rapper

La squadra di Fedez a X Factor 2022: chi sono i tre concorrenti?

È tempo di Last Call a X Factor 2022. Per i quattro giudici è arrivato il momento di scegliere i tre concorrenti che porteranno ai Live Show, al via settimana prossima, giovedì 27 ottobre. Durante i Bootcamp i giudici hanno scelto 6 concorrenti, ora dovranno dimezzare il loro roster. Fedez arriva alle Last Call con Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada, che si è esibito con il suo brano “On the side”.

Rkomi, squadra X Factor 2022/ Solo tre posti: chi sono concorrenti scelti per il Live Show?

In squadra anche Marco Zanini, ventenne milanese, che ai Bootcamp ha portato una reintepretazione delicata e sensuale di “Iron Sky” di Paolo Nutini. Wiem (Wiam Ait Bakrim) ha 20 anni ed è nata in Italia da genitori marocchini. Con la sua cover di “Eppure sentire” di Elisa ha conquistato una delle sei sedie.

Omini già ai Live Show: chi sceglierà Fedez?

Fa parte della squadra di Fedez anche Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, che ha portato in scena un mash up di “Bang Bang / O’Sarracino”. Nel roster del rapper anche Linda Riverditi, che si è esibita con una toccante cover piano e voce di “Rootless Tree” di Damien Rice. Infine gli Omini, ovvero Julian, Zak e Mattia. I tre giovanissimi ragazzi di Torino si sono presentati sul palco con delle tute completamente bianche, ispirate al chitarrista degli Who Pete Townshend, e si sono esibiti proprio con “My Generation” della band inglese.

Ambra Angiolini, squadra di X Factor 2022: chi sono i concorrenti?/ Le ultime scelte prima dei Live Show

In virtù del regolamento che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una band, dunque, gli Omini hanno già la certezza di essere tra i 12 protagonisti che si esibiranno sul palco giovedì 27 ottobre. Fedez dovrà scegliere solo altri due concorrenti da portare ai Live Show…

LEGGI ANCHE:

X Factor 2022, Last Call/ Diretta e squadre: chi saranno i 12 concorrenti ai Live?

© RIPRODUZIONE RISERVATA