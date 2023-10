Fedez, la squadra di X Factor 2023: chi sono i cantanti?/ Sara Sorrenti in pole, Matia Tomba…

La squadra di Fedez a X Factor 2023: chi sono i tre concorrenti?

E’ tempo di Home Visit per Fedez che, nella puntata di X Factor 2023 in onda oggi, giovedì 19 ottobre, deve scegliere i tre concorrenti da portare ai live della prossima settimana. Lontano da Milano e in un luogo intimo e privato, il giudice metterà alla prova i cinque talenti scelti durante gli home visit. Fedez, in circa due giorni, valuterà non solo il talento vocale dei cinque concorrenti, ma anche la presenza scenica e le possibilità di migliorare nel corso dei live.

X Factor 2023, Home Visit/ Diretta e concorrenti: Fedez, Dargen D'Amico, Ambra e Morgan formano le squadre

Durante gli home visit, Fedez avrà così la possibilità di riascoltare Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano; Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina).

Sara Sorrenti grande favorita?

Tra i cinque cantanti che Fedez ascolterà nel corso degli Home Visit di X Factor 2023 spicca Sara Sorrenti in arte Sarafine. Laureata in Economia Aziendale e impiegata, vive in Belgio e, prima di approdare a X Factor 2023, ha iniziato il proprio percorso musicale nel 2020. Sara ha conquistato i giudici portando sul palco l‘inedito Malati di gioia in cui racconta generazione degli anni ’80 e ’90 che si ritrova a seguire un percorso educativo e lavorativo non per passione, ma per dovere.

X FACTOR 2023 BOOTCAMP, 5A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Morgan ha i migliori, Ambra punta su Angelica

“Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale. Ho accumulato una carriera di sette anni in fiscalità internazionale. Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male. Ma Signori e Signore se c’è una cosa che so veramente fare è ballare”, canta Sara.

LEGGI ANCHE:

X Factor 2023 Bootcamp, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: Dargen non sceglie Gaia. Giudici sorpresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA