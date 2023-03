Fedez lascia Lol: chi ride é fuori?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Fedez lascia il cast di Lol: chi ride é fuori 3? L’interrogativo nasce per la grande assenza del rapper alla presentazione del format

Fedez diserta Lol: chi ride é fuori, perché in balia di una crisi dopo la presunta rottura con Chiara Ferragni dovuta al terzo incomodo di Sanremo 2023, Rosa Chemical? É l’interrogativo generale che nasce, ora, spontaneo sui Ferragnez, dal momento che Fedez si fa desiderare via social, sembrando turbato dal gossip che lo taccia di aver compromesso il matrimonio con Chiara Ferragni. Questo per il bacio artistico che lo ha visto protagonista con Rosa Chemical a Sanremo 2023. In questi giorni segnati dal gossip infuocato, tuttavia, Chiara Ferragni sembra voler spegnere le malelingue sulla fine del matrimonio, lasciandosi immortalare in dolce compagnia proprio con Fedez, tra le stories su Instagram. Uno scatto che potrebbe voler dire tutto o niente. Indipendentemente dallo scatto post-Festival, la rottura tra i consorti potrebbe esserci stata oppure no, e non si escluderebbe l’ipotesi di una crisi matrimoniale con Fedez e Chiara Ferragni divisi ma in rapporti pacifici, per il bene dei figli Leone e Vittoria. E , intanto, ad avvalorare la voce della fine dei Ferragnez unita alla presunta crisi del rapper che possa preludere ad un addio confermato a Lol: chi ride é fuori del rapper, é il fatto che il rapper sembra tenersi alla larga da ogni tipo di chance promozionale del format, oltre alla grande assenza segnata alla presentazione tanto attesa.

É in data 2 marzo 2023, che il rapper di Cigno nero risulta grande assente alla presentazione di Lol: chi ride é fuori. Il game show comico che vede il consorte di Chiara Ferragni nelle vesti di conduttore TV da ben 3 anni, ormai, e che tuttavia potrebbe vederlo abbandonare in definitiva il ruolo. O almeno questo é il timore dei fan del rapper, legato alla grande assenza segnata dal beniamino alla presentazione odierna del format, fruibile su Amazon Prime Video. Non solo non è intervenuto di sua presenza. Fedez non ha nemmeno registrato un video per ‘motivare’ la sua grande assenza. E nel giorno della presentazione Frank Matano si é visto costretto a presentare da solo il format per cui é chiamato al ruolo di co-conduttore, al fianco di Fedez.

Il cast di Lol: chi ride é fuori 3

Quindi, sul motivo per cui il consorte di Chiara Ferragni si sia assentato alla presentazione di Lol: chi ride é fuori, quindi, non ci é dato sapere nulla per il momento. La conduttrice della conferenza stampa, Serena Dandini, si é tuttavia pronunciata sull’accaduto facendo sapere che Fedez seguisse il cast del format “da lontano”. I protagonisti ingaggiati nel cast di Lol: chi ride é fuori? Sono presto svelati, per la grande occasione di presentazione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Marina Massironi e lo special guest Maccio Capatonda.

