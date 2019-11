Fedez: “Leone come Mario Giordano a Halloween”/ Ferragni “decapitata” con la falce

Leone Lucia Ferragni sempre più star di Instagram. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver incantato i milioni di followers dei genitori indossando il vestito di Pikachu come mamma Chiara e papà Federico, scatena l’entusiasmo del popolo del web cercando di decapitare la mamma. Fedez, infatti, ha pubblicato un divertentissimo video in cui Leone, durante la festa di Halloween a casa della zia Valentina, dopo aver danzato, anima la festa cercando di distruggere lo spirito di Halloween. Con un’ascia di plastica tra le mani, il piccolo Leone si avvicina a Chiara Ferragni cercando di colpirla. Il tutto, sotto lo sguardo divertito di Fedez che, non solo ha immortalato tutta la scena, ma non è riuscito a non ridere di fronte alla scena. “Lo so, dovrei fermarlo, ma mi fa troppo ridere”, ha fatto sapere il cantante attraverso una storia su Instagram.

FEDEZ: “LEONE COME MARIO GIORDANO QUANDO DICE DI NON FESTEGGIARE HALLOWEEN”

Nel pubblicare il video, Fedez ha paragonato il figlio Leone a Mario Giordano che, durante l’ultima puntata di “Fuori dal Coro”, si è scagliato contro l’usanza di festeggiare Halloween. “Quando Mario Giordano ti dice di non festeggiare Halloween”, scrive Fedez sotto il video scatenando le risate e i commenti dei fans. Il video ha ottenuto più di un milione e mezzo di visualizzazioni e migliaia di commenti. “Quando tua madre ti dice che per cena c’è il minestrone”, scrive un utente. “Mamma guarda cosa mi ha insegnato papà. Cit. Lello”, scrive un altro. E ancora: “sto male”, “Ferragni come le zucche”, “Istinti omicidi, è troppo carino”, “Povera Ferry”. La performance di Leone, dunque, ha conquistato davvero tutti anche se a farne le spese è stata mamma Chiara Ferragni.





