Fedez, lettera da drag queen del video Mille: “Set da incubo”/ “Chiamate trans e…”

“Caro Fedez, credo tu debba sapere cosa è accaduto durante la tua assenza, così da decidere con chi lavorare in futuro.” Inizia così la lettera di Paola Penelope, una drag queen che con la collega Eva Paradise ha partecipato al cast del video “Mille”, nuovo singolo cantato da Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez. È proprio a quest’ultimo che è dedicata la lunga lettera nella quale viene raccontato uno spiacevole retroscena: “Quando ho ricevuto la chiamata ero felicissima che un cantante famoso, e che ultimamente si è molto speso per la comunità LGBT, avesse pensato ad utilizzare la figura delle Drag Queen in un grande progetto […] Devo dirlo fuori dai denti: sono stati due giorni di lavoro da incubo!” ha ammesso la Penelope. Così ha spiegato di aver trascorso molte ore sul set ma di aver girato solo in serata e scene brevi e marginali: “È vero le scene possono mutare in base alla creatività del regista e le attese sono estenuanti, ma mi è sembrato da subito alquanto strano il nostro utilizzo.”, ha notato.

Drag queen racconta un retroscena inedito e spiacevole dal set del video Mille

Il giorno dopo è accaduta però la stessa cosa e, a questo scenario, si è aggiunto un altro spiacevole episodio. La Drag queen ha infatti raccontato: “Da qui è iniziato il dramma. Allo stop di questa scena colossale sentiamo l’aiuto regista dire al megafono ‘Dite alle trans di mettersi all’ombra’; la mia reazione, ovviamente, è stata tempestiva ed ho detto subito ‘Ok, vado a casa. Arrivederci!’.” Ha così chiarito che “Intendiamoci, essere chiamata “trans” non è un’offesa, anzi, ma lì ho avuto la certezza che la regia non avesse la consapevolezza della figura della Drag Queen e che la nostra presenza non avesse alcun senso.” Sono allora seguiti i chiarimenti del produttore e la sua preghiera a restare per un’altra scena, accettata dalle drag queen. Le cose, però, sono andate nuovamente male: “Nonostante tutto, riviviamo nuovamente la situazione del primo giorno: in mezzo a 40 persone, dal centro passiamo ai lati. Ecco il valore aggiunto: il valore del nulla, e probabilmente fare i fighi per aver messo due drag queen in “controluce” in un video che in estate vedranno 60/90 milioni di persone.” ha concluso Paola Penelope.

