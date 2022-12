Fedez, lite con Dargen D’Amico a X Factor: “Dici str*nzate”/ Dopo l’eliminazione di Omini scatta la polemica

Una vera e propria lite è scoppiata tra Fedez e Dargen D’Amico in chiusura della semifinale di X Factor 2022. Il rapper non ha accettato l’eliminazione degli Omini, band appartenente al suo roster che era andata a ballottaggio con i Tropea. La scelta di escluderli ad un passo dall’ultima puntata è stata degli altri giudici, chiamati a votare dopo l’esibizione.

Fedez avrebbe voluto che la decisione, invece, spettasse al pubblico, che avrebbe potuto votare nel caso in cui i pareri della giuria fossero stati in parità. Ciò, però, non è avvenuto, dato che Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico si sono espressi per l’eliminazione degli Omini. “Io sono francamente dispiaciuto che non abbia potuto decidere il pubblico. Di solito un giudice che chiede il tilt viene accontentato. Io ho sempre accontentato gli altri. Non so perché questa volta non sia accaduto. È meglio che non mi pronuncio. La sfida si doveva decidere al televoto”, ha commentato il rapper.

Fedez, lite con Dargen D’Amico a X Factor: “Dici str*nzate”. Polemica su eliminazione Omini

La lite tra Fedez e Dargen D’Amico, dopo la fine della semifinale, è andata avanti a Hot Factor, il format condotto da Paola Di Benedetto che segue X Factor. Il produttore discografico ha dunque replicato alle accuse: “Io non ho mai chiesto il tilt, preferisco che a decidere siano i giudici perché sono competenti. In questa occasione il voto andava dato in virtù di una prova ovvia. I Tropea hanno lottato con le unghie e coi denti, sono stati ineccepibili. Non perché gli Omini non siano bravi, dato che tutti valgono in questa fase”.

Una spiegazione che però non ha convinto Fedez: “Non sono d’accordo, il tilt è stato chiesto più volte. A un passo dalla finale deve decidere il pubblico”, ha ribadito. Ma Dargen D’Amico è inamovibile: “Il pubblico ha deciso votando nel corso delle due manche”. Il rapper ha dunque sbroccato: “Manco per il ca**o, non ha deciso una beata min**ia. Tu mi avevi detto che avresti eliminato i Tropea perché Rkomi eliminava gli Omini, ma non lo hai fatto. Io che in questo tavolo vengo definito un fine stratega, alla fine, me la sono presa in quel posto. Mi girano i co***ni. Non ci prendiamo in giro. Non raccontare stro**ate, è andata così”.











