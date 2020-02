Fedez malato di Coronavirus?/ “No! Solo influenzato”. E scherza con Chiara Ferragni

Fedez malato di Coronavirus? Se lo sono chiesti alcuni fan del rapper, così preoccupati nei loro messaggi che lo hanno spinto a intervenire sui social. «In tanti mi state scrivendo preoccupati: sì, sono influenzato, ma non facciamoci prendere dal panico e dall’isteria di massa». È pur vero che i sintomi sono simili a quelli dell’influenza, ma da qui a fare dell’allarmismo ne passa. Per questo il marito di Chiara Ferragni ha deciso di intervenire una volta per tutte, ma lo ha fatto scherzando. Nelle ultime ore si è accorto di essere vittima dell’influenza, quindi ha chiesto alla moglie: «Sei in ansia?». L’influencer ha risposto in maniera affermativa, del resto vivono a Milano che in queste ore è sotto la lente d’ingrandimento a causa della diffusione Coronavirus. Ma Fedez ha anche commentato altri temi sempre legati alla diffusione del contagio, come la caccia all’Amuchina gel, anche online.

FEDEZ MALATO DI CORONAVIRUS? “SONO INFLUENZATO”. E SULL’AMUCHINA…

Il prezzo esorbitante raggiunto dall’Amuchina su alcuni siti di rivendita come Amazon, dove ad esempio ha superato anche i 100 euro, hanno suscitato la dura reazione di Fedez. «Sono indignato», ha detto il rapper, prima di segnalare il disservizio dei numeri di emergenza che la Regione Lombardia ha istituito per liberare il 112. «Mi arrivano numerosi messaggi. Pare che il numero verde non funzioni», ha scritto su Instagram, taggando il sindaco Beppe Sala e condividendo un messaggio che lo informava appunto del malfunzionamento del numero, forse dovuto al numero eccessivo di chiamate da parte dei cittadini. Infatti in altri messaggi Fedez ha spiegato la differenza tra i numeri legati all’emergenza: «I centralini 112 della Lombardia sono in tilt perché tutti stanno telefonando non per emergenze ma per informazioni sul Coronavirus. Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 8945545 in modo ha liberare il 112».

© RIPRODUZIONE RISERVATA