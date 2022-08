Fedez: “Malattia? Mi mancano diversi organi”/ “Niente diabete ma devo stare attento”

Fedez torna a parlare della sua malattia e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Negli ultimi giorni Fedez ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per chiacchierare con i fan e rispondere alle loro domande. Ha così aperto un box domande su Instagram, e in molti hanno chiesto aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute. Ricordiamo infatti che al cantante alcuni mesi fa è stato diagnosticato un Tumore neuroendocrino del pancreas, un patologia molto rara che lo ha costretto ad un’operazione delicata ed invasiva. Alcuni fan gli hanno allora chiesto come sia la vita per lui oggi e se abbia sviluppato in seguito all’operazione altre patologia.

Nel particolare un fan gli ha chiesto se la malattia lo avesse portato a diventare diabetico: “Fortunatamente no”, ha spiegato Fedez, “devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”, ha però precisato.

Fedez e il tumore: “Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo”

Il cantante è poi entrato nel dettaglio, raccontando come anche andare al bagno sia per lui oggi un motivo di gioia: “Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. – ha sorriso, aggiungendo – Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

Tra le varie risposte date, Fedez ha anche replicato alle accuse partite contro lui e la moglie Chiara Ferragni per il video fatto sull’orlo di un precipizio in Spagna: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per questo tipo di escursione. – ha assicurato il cantante, concludendo – Ci siamo affidati alla sua esperienza. Non vedo quale sia il problema”.

