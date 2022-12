Fedez: “Malattia? Sto seguendo le cure ma sto bene”/ “Sui social, con Chiara…”

Fedez e la lotta contro il tumore

Fedez spera di non dimenticare mai i momenti difficili affrontati durante la lotta contro la malattia. Il rapper, dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas, ha raccontato la propria esperienza sui social condividendo il dolore che ha affrontato con l’aiuto e il sostegno della sua famiglia e degli amici. Oggi che la parte più difficile è stata superata, Fedez torna sull’argomento raccontandosi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

“Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene” – ha raccontato il cantante. “Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa”, ha detto ancora.

Fedez e la vita con Chiara Ferragni sui social

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere, Fedez ha parlato anche della sua vita con Chiara Ferragni. Sposati e innamorati come il primo giorno, Chiara e Fedez condividono sui social i vari momenti che trascorrono in casa anche con i figli Leone e Vittoria. Una scelta che il rapper difende dalle critiche degli haters che non perdono occasione per commentare ciò che postano.

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente” ha precisato il rapper. E sui contenuti ammette di aver qualche volta esagerato anche se “ora come ora non mi viene in mente un episodio particolare ma sono cose che capitano a tutti”, ha concluso.

