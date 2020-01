Fedez, malore e flebo a Dubai/ Chiara Ferragni: “ha avuto un’indigestione”

Piccolo imprevisto per Fedez a Dubai. Il rapper in vacanza con la moglie Chiara Ferragni, il figlio Leone e tutta la famiglia ha avuto un malore nelle ultime ore che l’ha costretto a richiedere l’intervento dei soccorsi. A raccontare cosa è successo davvero è stata la moglie Chiara Ferragni, che su Instagram ha pubblicato una serie di stories. Nella prima si vede Fedez con una flebo e tanto di mano in faccia e nelle successive viene spiegato il motivo che ha spinto il rapper a ricorrere ai soccorsi. “Fedez ha avuo un’indigestione. Ha urlato tutta la notte cose come ‘Basta’. Io gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose” dice la Ferragni, mentre il rapper interviene per precisare “Poi alla fine ho vomitato questa mattina…”. Ma non finisce qui visto che la Ferragni precisa: “ho dovuto chiamare la farmacia e…”, ma sul più bello Fedez interrompe la story. Tanta preoccupazione ed apprensione da parte dei fans del rapper che si sono chieste se il malore fosse collegato alle sue ultime dichiarazioni. Le parole di Chiara Ferragni hanno immediatamente smentito la cosa, visto che il rapper ha avuto un’indigestione forse causata dalla cena che la coppia ha trascorso presso il ristorante dello chef macellaio turco Nusret Gökçe conosciuto come Salt Bae.

Fedez e la sclerosi multipla: “devo stare sotto controllo, ma sto bene”

Il malore di Fedez non sembrerebbe essere quindi collegato alle sue ultime dichiarazioni rilasciata a La confessione di Peter Gomez. In quella occasione il rapper ha parlato per la prima volta rivelando alcuni retroscena sulla sua vita. “E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa. Che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Ovvero, è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato il motivo per me per iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”. Queste le parole di Fedez che hanno, manco a dirlo, allarmato tutti i suoi fan. A chiarire subito le cose ci ha pensato il rapper che ha dichiarato: “purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene”.

