Dopo le polemiche scatenate dai suoi versi su Sinner, Fedez fa marcia indietro e chiede scusa al tennista.

“L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosanque italiano con l’accento di Adolf Hitler“. Con queste versi pubblicati su Instagram, Fedez è finito nella bufera scatenando una durissima reazione da parte non solo del web, ma anche di esponenti della politica come quella del consigliere comunale di Bolzano che ha addirittura presentato un esposto in Procura per istigazione all’odio razziale. Fedez, così, di fronte a critiche e polemiche, è tornato sui propri passi e, dal palco del Forum di Milano, ha chiesto scusa per le parole utilizzate.

Liliana Resinovich/ Sebastiano spiega tutto: dal telefono alla GoPro passando dai regali “sospetti”

“Se una rima non viene capita l’errore è di chi ha scritto quella rima, mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa“. Ha detto. “Ci tengo a spiegare il ragionamento che c’era dietro questa rima che non si capiva“, ha continuato.

Le parole di scuse di Fedez a Sinner

Nel suo discorso di scuse, Fedez si rende conto di aver esagerato nei confronti di Sinner e, davanti al pubblico del Forum, ha spiegato perché ha sbagliato. “Mi rendo perfettamente conto che non si capisse. Nel brano Tutto Al Contrario io prendo delle tesi e le porto all’esasperazione, nel testo originale dico che sono d’accordo con Dell’Utri e che la mafia non esiste. Ovviamente io non sono d’accordo con Dell’Utri”, ha detto.

Perché Stefano De Martino e fidanzata Caroline Tronelli hanno litigato? "C'entra Belen Rodriguez"/ Rumors

Poi ha concluso: “In questo caso quello che avevo intenzione di fare e mi è riuscito malissimo è di prendere e utilizzare la stessa metrica e lo stesso paradosso che viene utilizzato per gli atleti italiani che nascono e vivono in Italia e molto spesso non vengono considerati dei veri italiani perché hanno spesso la pelle di un colore diverso dalla nostra. E applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa“.