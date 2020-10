Fedez, marito Chiara Ferragni/ Una scena di Unposted ha spaccato i fan: ecco perché

C’è anche Fedez tra i protagonisti di Unposted, il film-documentario su Chiara Ferragni. Il rapper ha conquistato il cuore della famosa influencer nel 2016 e nel giro di un paio d’anni ha ottenuto il fatidico sì in una location mozzafiato in Sicilia. E in Unposted molte scene sono tratte proprio dalle nozze faraoniche della coppia, con alcune sequenze che hanno scatenato i fan. C’è chi non nega le emozioni provate di fronte ai romantici e simpatici preparativi della cerimonia, nei quali la showgirl chiede al futuro marito di alzarle il velo da sposa e farle i complimenti. “Devi fare così e poi mi dici sei bellissima o qualcosa di simile», le parole della Ferragni; «Decisamente spontaneo», scherza Fedez. Un siparietto che ha divertito i fan della coppia, ma anche indispettito gli haters che evidentemente non hanno condiviso la scelta di tenere le telecamere accese in un giorno così importante per loro.

Fedez e Chiara Ferragni, in Unposted sboccia il loro amore

“Non devi gridare ciò che ti ho detto, altrimenti la gente capirà che mi hai detto una cosa dolce che faccia già commuovere tutti quanti“, specifica ancora Chiara Ferragni giocando con la videocamera. Una scena che Fedez aveva condiviso sul proprio account Instagram, integrando la simpatica didascalia “Tutorial su come sollevare un velo da sposa”. In molti hanno preso in giro Fedez e Chiara Ferragni per il video, apprezzandone però l’ironia. Non sono mancate, come detto, le polemiche. Gli scettici hanno sollevato un polverone sul loro matrimonio, gettando ombre sulla reale spontaneità delle nozze, diventate oggetto di interesse mediatico. Se è vero che Unposted racconta la scalata verso il successo dell’imprenditrici digitale, è altrettanto vero che una buona parte è dedicata al suo rapporto amoroso con Fedez.



