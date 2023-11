Fedez: “Morgan deve smentire o lo denuncio”/ “Non l’ho mai toccato, ma è stato lui ad aggredire me”

Nella puntata odierna di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha deciso di portare il suo Tapiro d’oro a Fedez dopo le dichiarazioni fatte ieri da Morgan, ex giudice del talent X Factor. Secondo il cantante, infatti, sarebbe stato aggredito sia fisicamente che verbalmente dal collega, che avrebbe anche architettato tutto il piano per farlo cacciare da Sky, a suo avviso guidata solamente dagli interessi economici.

Fiorello, bordata a X Factor su Morgan/ "Se lo prendete per fare Morgan, non sorprendetevi se poi lo fa"

Affermazioni che secondo Fedez “sono talmente gravi che ho già scritto a Marco che se non smentirà cose che non sono vere l’unico luogo che avrò per fare emergere la verità è un’aula di giustizia. Io non ho sfiorato Morgan con un dito”, spiega, “non l’ho toccato, non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino. In verità è successo il contrario“. Nella decisione presa da Sky di cacciare Morgan, infatti, spiega ancora Fedez, non c’entrano litigi o screzi con i colleghi, ma “per delle cose che sono successe fuori dalla diretta, ma non off camera, molto molto gravi, molto molto violente, che non riguardano me. Io sono sereno su questa cosa”, sottolinea, “perché in tribunale lui dovrà dimostrare quanto ha detto. Sky sapeva che Morgan era così, che avrebbe fatto così e che sarebbe finita così, non voleva cacciarlo, è stata costretta perché sono successe delle cose gravissime”.

Perché Morgan e Ambra hanno litigato a X Factor 2023?/ Lui: "Ha detto che io sono l'odio e che la trattavo…"

Fedez: “Nessun piano interno a Sky per cacciare Morgan”

“Morgan”, continua a spiegare Fedez, “dice che questa sua epurazione fa parte di un piano dei poteri forti ai cui vertici ci sarei io. Smentisco questa cosa con dei fatti incontrovertibili. A me è stato detto da Sky che sarebbe stato chiamato come giudice ad aprile e io ho detto che non l’avrei voluto. Io”, sottolinea ancora il cantate a Striscia la Notizia, “non conto un cazzo in Sky, se non a livello contabile”.

In merito alle ragioni per cui non volesse Morgan tra i giudici, Fedez cita “una serie di motivi, che vanno dai carichi pendenti che ha che sono molto gravi, dal comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni e per gli atteggiamenti violenti e aggressivi che ha avuto nelle pregresse edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Venne mandato via”, racconta, “nell’edizione in cui avevo 23 anni per questa motivazione qua”. Fedez ci tiene, infine, a sottolinea che “Sky non ha condiviso con noi il comunicato stampa” sull’allontanamento di Morga, fatto che “fa capire come nelle decisioni di Sky noi giudici non siamo stati presi in considerazione, però il badile è arrivato in faccia a noi”.

Morgan choc dopo l'addio a X Factor: "Io diffamato ma non la passeranno liscia"/ "Fedez mi ha aggredito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA