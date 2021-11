Fedez, niente politica/ Video parodia discesa in campo di Berlusconi: “Vota Disumano”

Per Fedez niente politica: in molti credevano, a seguito della registrazione del dominio per le elezioni 2023, che il cantante potesse dare inizio ad una nuova vita. In realtà non sarà così, dato che si è trattato soltanto di una trovata pubblicitaria in vista dell’uscita del suo ultimo album, dal titolo “Disumano”. A rivelarlo è stato il rapper stesso attraverso un post su Instagram.

MANESKIN TRIONFO AGLI MTV EMA/ La sfida a Orban: è un premio al gender fluid LGBT?

Sul profilo del marito di Chiara Ferragni è apparso un video parodia in cui ripropone la discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994. L’incipit è completamente rubato al Cavaliere, mentre nel resto del discorso qualche parola qua e là è stata modificata ad hoc. Lo studio in cui Fedez appare seduto alla scrivania, con in braccio un cane di razza volpino, è simile a quello originale. Sul tavolo una fotografia di lui semi-nudo. L’ironia della pellicola è palese e ha tolto ogni dubbio ai fans.

Maneskin sbaragliano i Foo Fighters agli MTV EMA/ Vincono nella categoria Best Rock

Fedez, niente politica: il discorso su Instagram

“L’Italia è il paese che amo. Qui ho le miei radici, le mie speranze, i miei orizzonti”. Queste le parole, riprese dal famoso discorso di Silvio Berlusconi, del video con cui Fedez fa capire che non ci sarà la politica nella sua vita, o quantomeno nel futuro prossimo. L’annuncio, infatti, è soltanto una provocazione utile a promuovere il suo nuovo album. “Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti”, prosegue il rapper modificando qua e là le parole dell’originale.

PERCHÉ LADY GAGA HA ORIGINI ITALIANE/ "Mio nonno Giuseppe era davvero forte..."

Poi la presentazione del suo nuovo prodotto, dal titolo “Disumano”. “Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo, quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano”, conclude Fedez.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA