Estate d'amore per Fedez che si lascia andare ad una nuova dedica per la fidanzata Giulia Honegger.

Quella che sta per concludersi, per Fedez, è stata un’estate speciale. Il rapper ha ritrovato l’amore e, dopo aver ufficializzato la relazione con Giulia Honegger, continua a sorprendere i fan dedicando dolci parole d’amore alla nuova compagna. Chiuso il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha trascorso i mesi estivi dividendosi tra gli impegni professionali, il ruolo di padre con i figli Leone e Vittoria che hanno trascorso alcune settimane con lui e altre con mamma Chiara Ferragni e la nuova fidanzata Giulia Honnger.

Come sottolinea il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 settembre 2025, quella tra Fedez e Giulia Honegger è una storia seria. Accanto alla giovane che su Instagram ha un profilo chiuso preferendo non condividere tutto della sua vita, il rapper ha ritrovato la serenità e la voglia d’amare come dimostra anche la sua ultima dedica.

Le parole d’amore di Fedez a Giulia Honneger

“Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”. Con queste parole, Fedez torna a condividere su Instagram nuove foto della sua estate insieme alla fidanzata Giulia Honnger con cui si lascia andare ad abbracci, baci e sguardi complici e affettuosi. Una storia che ha ridato serenità al rapper come sottolineano i fan che, nel commentare il carosello di immagini, sottolineano di rivederlo nuovamente felice.

per Fedez inizia così un nuovo capitolo della sua vita sentimentale così come per Chiara Ferragni che ha chiuso la sua estate pubblicando un selfie con Giovanni Tronchetti Provera ufficializzando così il ritorno di fiamma dopo aver trascorso un periodo lontani. Per l’ex coppia, dunque, l’amore è tornato ufficialmente!

