Fedez, oggi le dimissioni dopo l’operazione/ Come sta? “Tornare a casa è vivere”

Prosegue il decorso post-operatorio di Fedez, l’artista meneghino che è stato operato la scorsa settimana dopo aver scoperto un raro tumore al pancreas. Stando a quanto riportato nelle scorse ore dall’edizione online del Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni dovrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nella mattinata di oggi, giovedì 31 marzo 2022, a meno di imprevisti. Il cantante aveva pubblicato sui propri social un toccante videomessaggio in cui aveva spiegato di aver scoperto un problema fisico che lo avrebbe costretto ad un intervento chirurgico.

Un filmato che aveva fatto il giro del web e che aveva visto numerosi personaggi famosi ma anche semplice gente comune, reagire in maniera affettuosa, cercando di dare il proprio sostegno emotivo allo stesso artista. Quindi l’operazione pochi giorni fa e le foto subito dopo l’intervento chirurgico cariche di speranza. Nelle scorse ore Fedez ha pubblicato un breve video su Instagram in compagnia del suo primogenito, il piccolo Leone, aggiungendo: «Tornare a casa per me sarà tornare a vivere».

FEDEZ, OGGI LE DIMISSIONI: IL RITORNO A CASA DA LEONE, CHIARA FERRAGNI E LA PICCOLA VITTORIA

Nella residenza milanese troverà ovviamente la sua Chiara Ferragni, nonché la secondogenita, la piccola Vittoria, che negli scorsi giorni ha compiuto il suo primo anno di vita. Fedez aveva scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas, e nel corso dell’intervento chirurgico eseguito presso il San Raffaele, polo d’eccellenza d’Italia, aveva spiegato che parte dell’organo gli era stata asportata.

Il cantante aveva mostrato anche i segni dell’operazione pubblicando una foto dove mostrava le cicatrici post-intervento, un netto segno sull’addome. Massimo Falconi, il chirurgo che l’ha operato, ha spiegato che per questo tipo di tumori «la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 60%». Il pancreas, assieme al fegato, è considerata tipicamente una delle zone più pericolose per la salute quando colpita da un cancro, ma se preso in tempo, come appunto nel caso di Fedez, non è da escludere una guarigione.

