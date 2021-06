Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro/ L’annuncio a sorpresa del nuovo singolo “Mille”

L’annuncio è arrivato direttamente da Fedez, da Orietta Berti e da Achille Lauro tramite i rispettivi profili social: ”Mille” sarà il loro nuovo singolo in uscita venerdì 11 giugno. Una collaborazione che nessuno si sarebbe mai aspettato, ed un post che ha subito fatto il giro del web. I tre artisti hanno difatti pubblicato sui propri account la stessa identica foto nel medesimo momento: l’immagine è la copertina del brano che li ritrae insieme appoggiati su una macchina d’epoca, le palme sullo sfondo e il prato sotto i loro piedi. Come didascalia delle tre pubblicazioni compare semplicemente: ”Mille. 11 giugno fuori”. Niente di più è stato rivelato, ma i colori e l’ambientazione della foto ci riportano immediatamente in un’atmosfera estiva e perché no hollywoodiana.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: la collaborazione

Fedez, Orietta Berti ed Achille Lauro sono stati protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo (Lauro come ospite fisso, Fedez e la Berti in gara) ed è probabilmente lì, dietro quelle scene, che fra i tre cantanti è nato un rapporto di stima reciproca e di conseguenza un’idea per una collaborazione che tenderà sicuramente a lasciarci colpiti. Cosa sarà nato dalle menti messe insieme di un rapper, di una cantante di musica leggera/pop con oltre cinquant’anni di attività, e di un altro artista che ha praticamente inventato una nuova tendenza musicale per il panorama italiano, lo scopriremo solo aspettando. Uscirà infatti venerdì 11 giugno il singolo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti 🌸

11 Giugno fuori pic.twitter.com/BlEpO6uNmW — Fedez (@Fedez) May 31, 2021

